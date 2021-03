Gabon: la Fondation Louise reçoit un chèque de 1 million de FCFA d’Airtel pour la lutte contre la drépanocytose

C’est le résultat de la participation d’Airtel Gabon au Catalogue challenge du 14 février dernier. L’opérateur de téléphonie mobile a procédé ce vendredi 5 mars 2021 à la remise d’un chèque de 1 000 000 de FCFA à la Fondation Louise qui œuvre dans la lutte contre la drépanocytose. Un montant représentant le nombre de nouveaux abonnés obtenus par Airtel Gabon grâce à l’événement artistique.

Initié par le rappeur Lestat XXL, le Catalogue challenge ne fait pas que redorer le blason de la musique gabonaise, il soutient également les causes sociales en transformant ses « j’aime » en argent. En partenariat avec Airtel Gabon, sponsor officiel du numéro spécial St Valentin du 14 février dernier, mettant en compétition Latchow à l’artiste congolais Ya Levis, le Catalogue challenge a pu profiter à la Fondation Louise.

L’objectif était de faire gagner à la Fondation Louise 500 FCFA contre un nouveau like sur la page Facebook d’Airtel Gabon. A son terme, l’événement spécial amour a généré 1999 nouveaux abonnés sur la page Facebook d’Airtel Gabon au grand bénéfice de la Fondation Louise qui a reçu ce vendredi 5 mars son chèque de 1 000 000 FCFA. Des retombées positives.

Pour Vanessa Adande, fondatrice de la Fondation Louise, ce don en numéraire arrive à point nommé pour l’organisation au mois de juin, d’une campagne de sensibilisation et de dépistage pour la drépanocytose, une maladie qui affecte 1 Gabonais sur 4. « La drépanocytose est une maladie qui est très présente et qui touche 1 Gabonais sur 4 dont on n’en parlait pas assez. Pour nous, il est temps d’agir. Malgré la pandémie on est content de recevoir des coups de pouces et du soutien de Lestat XXL et d’Airtel Gabon. C’est très important pour nous et ça donne de la valeur à nos actions », s’est-elle réjouie.



L’opérateur Airtel Gabon quant à lui remercie les internautes ayant assisté au Catalogue challenge spécial St Valentin sur la page Facebook XXL au mic et souhaite la bienvenue à ses nouveaux abonnés.