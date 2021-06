Gabon: la fondation «La maison de Louise» se dote d’un siège

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la de la lutte contre la drépanocytose, la fondation Louise a procédé le samedi 19 juin 2021, à l’inauguration de son siège social au quartier Louis. Ainsi, cette structure dénommée « La maison de Louise », se veut être un espace d’information et de formation autour de la lutte contre la drépanocytose.

C’est en présence de plusieurs membres de cette organisation que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du nouveau siège social. Une structure qui selon la présidente Vanessa Adande a à cœur d’apporter un soutien à toutes les personnes atteintes de drépanocytose, une maladie qui touche un quart de la population de notre pays.

Au cours de la cérémonie d’inauguration, Dora Mbeng, la directrice exécutive de l’organisation, a tenu à revenir sur l’importance accordée à cette cause. « La Fondation Louise pour la santé et l’éducation est une organisation dont le premier combat est la lutte contre la drépanocytose au Gabon. Nous avons lancé nos activités depuis 2019 par une campagne de sensibilisation et de dépistages gratuits dénommée Drepatour. » a-t-elle déclaré.

A cet effet, elle espère que les 5 principaux projets inscrits dans la feuille de route de l’année 2021 se concrétisent. Il s’agit notamment, de l’organisation d’une campagne de don de sang, campagne de dépistage gratuit de la drépanocytose, et d’ateliers de formation et de sensibilisation contre cette maladie.

Pour rappel, La Fondation Louise a été créée en 2019 en hommageà Marie-Louise MBOUMBA, drépanocytaire SS, décédée en 2013. Elle s’est fixée comme objectif 2020-2023 de faire de la drépanocytose une priorité de santé au niveau national et continental. Une mission qui on l’espère aura le soutien des pouvoirs publics.