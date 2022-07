Gabon: la Fondation Jeanne Ebori désormais capable de diagnostiquer les troubles de l’audition chez l’enfant 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 28 juin 2022, le ministre de la Santé le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a procédé au lancement des travaux relatifs au dépistage néonatal de la surdité au Centre hospitalier universitaire mère et enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEJE). Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’offre de soins en matière de santé infantile.

En effet, après l’ouverture du service de la procréation médicalement assistée (PMA), la fondation Jeanne Ebori ouvre celui du dépistage néonatal des troubles d’audition. Un projet qui cadre avec la vision du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de faire du Centre hospitalier universitaire mère et enfant un pôle d’excellence dans la prise en charge des patients et dans la qualité de l’offre des soins de santé.

Au Gabon, 1 à 5 enfants sur 1000 peuvent présenter des troubles de l’audition, en fonction des facteurs de risque. Ainsi grâce au dépistage, les nouveau-nés et les enfants atteints de surdité seront pris en charge à temps et pourront guérir plus facilement des troubles d’audition avant leur première année de vie. « En pratiquant cet examen, aucune douleur n’est ressentie. Il suffit de mettre une petite cendre dans l’oreille de l’enfant pendant qu’il dort. On lui envoie ensuite des sons, et en fonction de sa réaction, l’appareil va recueillir des émissions sonores auxquelles il répondra positivement ou négativement. », a expliqué l’initiateur du projet, Pr. Simon Ategbo, chef de service pédiatrie au CHUMEJE.

D’ailleurs le ministre de la Santé et les représentants des organismes internationaux (UNICEF) et (OMS) n’ont pas manqué de féliciter le dynamisme et la volonté des acteurs de la santé du Centre hospitalier universitaire mère et enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEJE) à œuvrer en faveur de la mère et de l’enfant. Toutefois, si les appareils sont déjà disponibles, le démarrage effectif des examens devra attendre encore un peu.

Geneviève Dewuno

