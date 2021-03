Gabon: la Fondation BGFIBank octroie des bourses d’une valeur de 40 millions à 13 étudiants de BBS

C’est à l’occasion de de la 8ème édition du Programme de bourses de la Fondation BGFIBank qui s’est déroulée ce 10 mars 2021 au BGFI Business School Gabon (BBS) qu’a eu lieu la cérémonie officielle de remise de bourses sociales et d’excellence aux étudiants de cet établissement. Un accompagnement financier d’un peu plus 40 millions de FCFA qui a pour objectif de soutenir l’excellence et briser les barrières financières qui pourraient les empêcher de s’épanouir pleinement dans les études.

13 bourses sociales et d’excellence sur 25 candidatures réceptionnées, ont été remises à 13 étudiants de BBS le mercredi 10 mars dernier, par le directeur général de BGFIBank, Loukoumanou Waidi, qui représentait pour l’occasion Henri-Claude Oyima, le président de la Fondation BGFIBank. Il s’agit d’une initiative qui permet à BGFIBank de soutenir les étudiants en levant les barrières financières pouvant ralentir ou freiner la poursuite de leur cursus universitaire.

Il faut dire que la mise en place de ce programme procède de la volonté de la Fondation de soutenir de bout en bout ses étudiants afin de leur offrir un meilleur épanouissement dans leur cursus. « La reconnaissance qu’ils reçoivent chaque année, sous la forme d’une bourse, constitue un réel encouragement à cheminer vers l’excellence tout au long de leur formation et à persévérer dans leur choix de carrière », a indiqué Loukoumanou Waidi.

Le montant total de cet accompagnement qui s’élève à près de 40 millions de FCFA, s’inscrit dans le cadre du Programme de la Fondation BGFIBank mis en place depuis 2014 afin de soutenir des étudiants aux parcours exemplaires, aux étapes clés de leur parcours académique.Ainsi, au nombre des lauréats 2021 on compte trois étudiants inscrits en Master 2, six étudiants en Master 1, un étudiant en Licence 3, un étudiant en Licence 2 et deux étudiants en Licence 1.

Depuis la mise en œuvre de ce programme, la Fondation BGFIBank a déjà attribué plus de 350 millions de francs CFA de bourses d’études au Gabon. un financement qui permet aux bénéficiaires de régler la totalité de leur frais de scolarité, au titre d’une année académique.