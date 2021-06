Gabon: la Fondation Adira et l’ANPI aux chévet des personnes vulnérables

C’est dans le souci de s’ériger comme un soutien aux pouvoirs publics dans l’aide et l’assistance des Gabonais économiquement faibles (GEF) que l’ONG Adira a procédé à la mise en place devant plusieurs entreprises du Grand Libreville, d’un bac de collecte d’habits. Une initiative qui aura pour objectif de donner une nouvelle vie aux vêtements non utilisés et qui aideront de manière efficiente les moins nantis.

Dans ce contexte économique marqué par une crise sanitaire mondiale sans précédent, il existe des acteurs du développement qui s’évertuent à proposer des voies de sortie afin de venir en aide aux personnes les plus démunies. C’est notamment le cas de l’ONG Adira qui se veut être la main bienveillante des compatriotes qui peinent à joindre les deux bouts et en quête de meilleures conditions de vie.

Pour ce faire, Adira, en partenariat avec L’ANPI-Gabon a procédé à la mise en place d’un bac permettant la collecte de matériels. Notamment des vêtements, des livres, et des jouets entre autres. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité de leurs missions au service du social. « L’une de nos missions est de s’engager à bâtir une société plus inclusive, plus viable, plus résiliente et novatrice avec le concours de tous » a déclaré l’un des représentants de l’ONG Adira.



Dans ce contexte difficile dû à la crise sanitaire liée au covid-19, la solidarité est sans aucun doute un gage d’espoir pour les populations les moins nanties. Un élan solidaire qui a animé l’Ong Adira qui compte sur la bonne volonté de tous afin que cette opération qu’elle a lancée soit une totale réussite et puisse aider le plus grand nombre.