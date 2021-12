Gabon: la Fondation Adira offre une salle de jeux à la pédiatrie du CHUL

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le souci de s’ériger comme un soutien aux pouvoirs publics dans l’aide et l’assistance des structures sanitaires, que la Fondation Adira a procédé ce mercredi 1er décembre 2021 à la remise des clés de la salle de jeux du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Une initiative qui a pour objectif d’apporter un peu de joie aux enfants hospitalisés en leur offrant un cadre de détente moderne et convivial.

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent, certains acteurs de la société civile s’évertuent à proposer des voies de sortie en venant en aide aux personnes les plus démunies. C’est notamment le cas de la Fondation Adira qui se veut être la main bienveillante pour les compatriotes hospitalisés au sein des structures hospitalières, notamment au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL)

Pour son président Steed Rey, ce geste s’inscrit dans l’objet social de la Fondation Adira et des valeurs qu’elle porte. « Le CHUL a été celui avec le plus de besoin et le moins de confort après avoir visité plusieurs structures hospitalières. Cette salle se veut être un espace de détente pour les enfants hospitalisés. Si l’espace d’un instant, de quelques minutes, les internes peuvent oublier leur état, pour la Fondation Adira, ce sera une victoire » a-t-il déclaré.

Un geste qui n’a pas manqué d’être salué par le Dr. Fifi Claire Loembe, médecin pédiatre au CHUL. « Nous ne pouvons qu’exprimer un sentiment de satisfaction et de joie parce que pour nous qui sommes plus proches des enfants, nous savons à quel point pour un enfant malade ce genre d’endroit peut-être bénéfique et en médecine le côté psychologique représente environ 30% de la thérapie » a-t-elle indiquée.

Photo de famille des responsables de la Fondation Adira avec le personnel de santé du CHUL © GMT

Située dans le bâtiment du service pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville, la salle de jeux ADIRA est un espace récréatif dans lequel, des livres, jouets, jeux divers sont mis à la disposition des enfants hospitalisés. Cette action sera étendue aux huit autres hôpitaux régionaux du Gabon. Elle s’inscrit dans l’ambition de la Fondation ADIRA à œuvrer pour le bien-être des enfants de manière générale et particulièrement en milieu hospitalier.