Gabon : la Flottille ETG 162 chinoise en escale jusqu’au 12 juillet prochain

Annoncée depuis quelques mois, la flottille ETG 162 de la marine chinoise est en visite d’escale au Gabon. Cette 43e flottille d’escorte dans le Golfe d’Aden comprenant 3 navires de guerre, en l’occurrence le destroyer DDG 112, la frégate FFG 574 et le ravitailleur AOE887, accostera jusqu’à mercredi 12 juillet 2023.

C’est en présence des autorités maritimes en tête desquelles le chef d’état-major de la marine nationale gabonaise, le capitaine de vaisseau Charles Hubert Bekale Meyong, que s’est déroulée la cérémonie d’arrivée de la flottille ETG 162 de la marine chinoise. Une arrivée qui a mobilisé les populations locales.

Une escale royale pour la 43e flottille d’escorte

Fruit de la coopération militaire sino-gabonaise, l’escale de ce mastodonte s’est faite au nouveau port d’Owendo. Et ce, sous le regard admiratif de l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Li Jinjin. Une 43e flottille d’escorte dans le Golfe d’Aden qui comprend 3 navires de guerre.

Il s’agit en l’occurrence du destroyer DDG 112, la frégate FFG 574 et le ravitailleur AOE887. Ce dispositif dernière génération effectuera une escale qui prendra fin le 12 juillet 2023. Entre-temps, plusieurs activités sociales et ludiques seront organisées à Libreville et à Akanda. Le but étant de communier avec le pays frère du Gabon.

Les militaires chinois à coeur ouvert ?

En effet, venus en masse pour matérialiser les excellentes relations diplomatiques entre Libreville et Pékin, le contingent chinois organisera des journées portes ouvertes. À cela s’ajoutent la présentation de la puissance militaire du pays du milieu. Les médias sont invités à la visite des 3 navires en escale.

Avant de reprendre la mer, les membres de la 43e flottille d’escorte dans le Golfe d’Aden procéderont à la remise d’un don aux enfants du Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales (Capeds). La fin des activités sera marquée par des rencontres avec les autorités locales des diverses administrations concernées. Puis un match de football au camp Baraka.