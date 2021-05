Gabon: la FIFA bien décidée à soutenir les efforts de formation et de développement du football

Présente au Gabon jusqu’au 30 mai prochain dans l’optique notamment, de prendre contact avec les dirigeants de la Fegafoot et ainsi organiser des séances de travail avec toutes les parties prenantes, la délégation de la Fifa conduite par Céline Zigaul, a été reçue ce jeudi par le ministre des Sports, Franck Nguéma. Au menu des échanges, infrastructures sportives, football féminin, championnat de football scolaire et développement d’académie.

Les tractations autour de l’amélioration du football gabonais se poursuivent. Un peu moins d’une semaine après avoir clôturé les travaux des « assises du championnat National football » qui ont permis de mettre en perspective des réformes visant à valoriser les joueurs professionnels, métamorphoser les clubs en les transformant en sociétés sportives ou encore à créer une ligue de football fémine, le ministre des Sports Franck Nguema a reçu ce jeudi, une délégation de la Fédération internationale de football association (Fifa).

En effet, présente au Gabon jusqu’au 30 mai prochain dans l’optique notamment, de prendre contact avec les dirigeants de la Fegafoot et ainsi organiser des séances de travail avec toutes les parties prenantes, ladite délégation conduite par Céline Zigaul du Département Programme Manager de la Fifa, a notamment évoqué aux côtés du ministre et du président de la Fegafoot, Pierre Alain Mounguengui, les modalités d’une collaboration plus étroite ministère des Sports/Fegafoot/Fifa.

Centrée aussi bien sur le développement des infrastructures sportives, le football féminin, le championnat de football scolaire dont la CAF a fait une priorité, mais également le développement d’une académie de football, cette collaboration porteuse pour le développement de notre football, devrait donc très vite se concrétiser. Toute chose qui devrait notamment permettre d’atteindre les objectifs en matières d’éducation, d’égalité des genres et d’autonomisation.

Partie intégrante du programme Forward lancé le 9 mai 2016 en marge du Congrès de la FIFA, cette initiative conjointe de la Fifa, de la Fegafoot et du ministère des Sports, devrait ainsi aboutir dans les prochains mois à la livraison d’un centre technique à Bikélé en périphérie de Libreville. Capable de soutenir en amont le développement du sport roi au Gabon, ce centre devrait bénéficier du soutien de la Fifa, qui entend améliorer, développer et soutenir le football dans le monde.