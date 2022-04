Gabon: la fête du travail célébrée à la DGI par un match de football

Ecouter cet article Ecouter cet article

Tradition respectée ce samedi 30 avril 2022 au stade du FC 105 situé à Owendo, où l’ensemble des travailleurs de la Direction générale des Impôts du « Grand Libreville » et de Port-Gentil ont célébré avec faste la fête du travail. Ainsi, en prélude à la commémoration du 1er mai, un match de football a été organisé avec l’ensemble du personnel afin de marquer de leur empreinte le dynamisme. Une rencontre footballistique placée sous le sceau du renouveau dans le but de booster leurs activités.

La célébration de la Fête du travail a connu un grand succès cette année en dépit du contexte économique morose. Les employés de la direction générale des Impôts de Libreville et Port-Gentil ont participé de manière efficiente au tournoi de football qui a rassemblé des centaines de travailleurs au stade du FC 105 situé à Owendo autour de leur directeur général, Gabin Otha Ndoumba. La rencontre sportive s’est soldée par un match nul.

Outre sa participation à ce tournoi officiel, et dans l’optique de joindre l’utile à l’agréable, le personnel de la DGI et son directeur général, Gabin Otha Ndoumba se sont retrouvés autour d’un repas de réjouissance. « Depuis fin 2020 nous avons signé une trêve sociale jusqu’à 2023 avec les partenaires sociaux. Chacun joue sa partition et cette rencontre festive est la preuve d’une cohésion sociale au sein de notre administration? Nous sommes en harmonie avec nos syndicats et les principaux points inscrits au cahier de charges sont en cours de résolution » a-t-il déclaré au terme de la rencontre.

Lors de cette rencontre conviviale, les agents et la direction générale ont émis le souhait de voir cette institution contribuer un peu plus encore au bien-être des populations gabonaises. Par ailleurs, après sa participation aux festivités officielles, et dans l’optique de joindre l’utile à l’agréable, le personnel de la Direction générale des impôts s’est retrouvé en aparté autour d’un repas. Moment choisi pour délaisser le temps d’une décontraction, le stress souvent dû à la pression dans l’exercice de leur fonction quotidienne.