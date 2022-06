Gabon: la fête de la musique va-t-elle subir le même sort que celle de la culture?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la question qui taraude les esprits à la veille de cet événement célébré à travers le monde chaque 21 juin. Si la dernière en date a été célébrée en 2020 via les réseaux sociaux pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19, cette année, la célébration de cette manifestation pourrait passer sous silence au vu de l’absence de communication du ministre de la Culture et des Arts, Patrick Mouguiama Daouda.

Initié en 1976 par Joël Cohen musicien américain qui travaillait pour une chaîne musicale, la fête de la musique est cet événement culturel célébré à travers le monde tous les 21 juin par divers festivals de musique locaux. Elle rassemble une pluralité d’artistes autour d’un concert populaire mais également permet aux populations d’être en phase avec les différents genres musicaux interprétés.

Sauf que depuis la dernière célébration qui s’est déroulée en 2020 via les réseaux sociaux en raison de la pandémie liée au Coronavirus et ce grâce à l’ingéniosité de plusieurs structures de production et de promotion artistique. Si pour les années précédentes le ministère de tutelle peut se justifier sur la non-organisation de cet événement, cette année l’opinion se questionne sur l’absence de communication autour de ladite fête.

Il faut souligner qu’à moins d’une semaine de la date retenue pour la célébration de la fête de la musique le ministre de la Culture et des Arts, Patrick Mouguiama Daouda et son ministre délégué Max Samuel Oboumadjogo n’ont pas encore daigné communiquer sur l’organisation ou non de cet événement qui célèbre la diversité culturelle du Gabon. Une situation qui devrait interpeller ces derniers, d’autant plus que cela relève de leurs missions régaliennes surtout que de nombreux autres événements culturels sont passés sous silence.