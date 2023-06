Gabon : la fête de la musique célébrée en différé le 30 juin 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de la conférence de presse organisée ce mercredi 21 juin 2023, le secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts a annoncé la célébration en différé de la fête de la musique. Selon Minko Mi Ndong N’nang ces festivités se dérouleront le 30 juin à l’esplanade de Gabon Télévisions sous le thème « Afro-pop et tradi-moderne ».

Alors que l’opinion se questionnait sur la célébration de la fête de la musique ce 21 juin 2023 comme partout ailleurs. Le gouvernement, comme à son habitude, a opté pour le report des festivités. En effet, devant la presse ce mercredi, le secrétaire général du ministère de tutelle a annoncé que la 41ème édition de la fête de la musique aura finalement lieu cette fin de mois.

La mixité musicale à l’honneur

L’édition 2023 est placée sous le thème « Afro-pop et tradi-moderne ». En effet, l’événement célèbrera au niveau national la diversité musicale et culturelle. Le vendredi 30 juin à l’esplanade de Gabon Télévisions. Une thématique que le directeur des Arts et du Spectacle Franck Stephane Dibault estime judicieuse. « Afro pop parce que c’est la musique africaine et le marché international qui est visé », a-t-il précisé.

Et ce, alors que « beaucoup de nos artistes commencent à s’accaparer ce marché international. Je vais citer Shan’l et plusieurs autres », a-t-il poursuivi. Il faut dire qu’une cinquantaine d’artistes participeront à cette célébration au niveau local. Pour cette année, le ministère de la Culture met l’accent sur la qualité du spectacle. Et la fusion entre la modernité et la tradition.

Des innovations de la fête de la musique 2023

Souvent pointés du doigt par les mélomanes pour leurs prestations scéniques. Les artistes retenus auront la possibilité d’être outillés sur les concerts live. Une particularité qui constituera une plus-value conséquente pour tout artiste. « On aura à la fois du semi live, du playback et pour ceux qui le veulent du live », a indiqué Franck Stéphane Dibault. Aussi, ajoute-t-il, « qu’il y aura du gospel, des musiciens live donc ça va être plus technique, plus grands et plus diverses ».

À noter qu’à compter du 22 juin 2023, des masters class seront données aux interprètes au musée national. Et ce, pour une meilleure gestion de la scène. « On aura une Master class au musée de 9h30 à 16 heures, et vendredi sur le traitement sonore » a-t-il conclu.