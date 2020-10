Gabon: la Fesytrag dénonce le comportement véreux des forces de l’ordre

C’est à la suite de moultes incidents touchant les transporteurs urbains que le président de la Fédération des syndicats de transports autonomes du Gabon (Fesytrag) est monté au créneau contre les abus des agents des forces de l’ordre. Pour Serge Bertrand Bekale ces agissements ignobles ne sont plus admissibles en ces temps de crise sanitaire où le taximan s’avère être un partenaire privilégié pour l’Etat.

Confrontés à d’énormes difficultés à joindre les deux bouts avec l’avènement de la crise sanitaire liée à la covid-19 qui a contraint le gouvernement à mettre en place des mesures de restriction telle la réduction du nombre de passagers à bord, les taximen ne sont pourtant pas épargnés par les agents de forces de l’ordre et de sécurité. Arrêts arbitraires, rétention de documents sans motif, les transporteurs sont qu quotidien contraints de mettre la main à la poche pour calmer les ardeurs des gendarmes et policiers.

Excédé par ce qu’il traduit d’abus d’autorité, le président de la Fédération des syndicats de transports autonomes du Gabon (Fesytrag) a décidé de dénoncer une énième fois ces agissements peu orthodoxes de ces auxiliaires de justice qui ne feraient qu’à leur guise. A ce propos, Serge Bertrand Bekale a déclaré qu’aujourd’hui, le taximan devient le cobaye des agents des forces de l’ordre et de sécurité. Ils ne lui témoignent aucun respect alors qu’il est un homme et non un animal, a-t-il déploré.

Poursuivant son propos, le président de la Fesytrag a mis en exergue les récentes mésaventures de plusieurs taximen dont ses collaborateurs ont été victimes. « La dernière fois, c’est un collègue qui a été menotté de 14 à 16 heures dans le véhicule de la gendarmerie à Rio, parce que ce dernier aurait refusé de remettre aux agents la somme de 1000 FCFA », a-t-il rapporté. Il faut dire que la cohabitation taximan-agent est loin d’être une idylle sans trouble. Vivement que les autorités compétentes s’imprégnent de cette situation qui n’a que trop duré afin d’apaiser les tensions des transporteurs urbains.