Gabon: la fermeture des restaurants et hôtels fixée à 19 heures

Le retour du couvre-feu à 20 heures des suites de la résurgence observée des cas positifs au nouveau coronavirus au Gabon pourrait venir compliquer encore plus l’activité des restaurants. En effet, le gouvernement a fixé le 22 janvier dernier lors de sa conférence de presse sur la situation épidémiologique au Gabon, l’heure de la fermeture des restaurants et des hôtels à 19 heures.

Les restaurants et hôtels devraient à nouveau revoir leurs emplois du temps. Pour cause, la décision du gouvernement de ramener le couvre-feu à 20 heures au lieu de 22 heures, comme c’ était le cas depuis le 16 octobre 2020. Une décision qui déteint directement sur les horaires d’ouverture des commerces et lieux de divertissement, notamment les restaurants et hôtels.



En effet, à défaut de fermer définitivement leurs portes, conscients notamment des enjeux économiques que cette mesure drastique aurait représenté, les restaurants et hôtels vont être contraints de cesser leurs activités à 19 heures, soit une heure avant le couvre-feu. Passé cette heure, les propriétaires de ces établissements courent le risque de sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 5 millions de FCFA.