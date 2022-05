Gabon: la Fenasyca pour une préférence nationale en matière de consommation de la gastronomie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 21 mai 2022, la fédération nationale du syndicat du secteur de la culture et des arts (Fenasyca) a tenu une conférence de presse sous le thème « retour à l’authenticité de nos cultures ». Il était question pour ces derniers de présenter un plaidoyer à l’endroit du gouvernement dont l’une des recommandations était une préférence nationale en matière de consommation de la gastronomie gabonaise.

C’est devant un parterre de journalistes que la conférence a eu lieu. Au cours de cette déclaration, la fédération nationale du syndicat du secteur de la culture et des arts a formulé un certain nombre de recommandations sur des questions dites de « survie du Gabon et de tous ses peuples ». La préférence nationale en matière de gastronomie gabonaise a été l’une des recommandations des leaders de cette coalition envers les autorités.

En vue de vulgariser la culture à travers la gastronomie, la formulation d’une préférence nationale en ce qui concerne les mets gabonais est désormais proposée au gouvernement Ossouka Raponda. Une manière pour ces partenaires sociaux de participer à l’évolution de l’industrie culturelle mais également économique. Car en valorisant l’art culinaire gabonais plusieurs compatriotes auront la possibilité d’avoir des revenus.

Selon le président de la Fenasyca, Christian Mermance N’nang Nsome, la promotion de la culture ne se fait pas une fois par an mais tous les jours. Par ailleurs, d’autres sujets ont été mentionnés lors de la conférence, notamment la légalisation du mariage coutumier, le choix de la langue inzebi comme langue nationale et l’instauration d’un choix vestimentaire à base de Raphia. Espérons que ce plaidoyer ait l’effet escompté.

Esther Kengue