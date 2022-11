Gabon: la Fenapeg pour le retrait des manuels «Super efficace» du programme scolaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’un point de presse tenu le vendredi 28 octobre dernier que la Fédération nationale des associations de parents d’élèves et étudiants du Gabon (Fenapeg) s’est exprimée par l’entremise de son président sur la récente découverte de graves erreurs dans les manuels « Super efficace ». Pour ce faire, René Mezui-Menié après avoir relevé les maux qui minent le système éducatif gabonais en exigeant le retrait des manuels scolaires dans le programme.

En effet, au cours d’une récente sortie médiatique, le président de la Fenapeg, René Mezui Menié est revenu sur la polémique autour des fautes constatées par les parents d’élèves dans les manuels scolaires. Une posture dont les justifications de l’Institut pédagogique national n’a pas convaincu l’opinion et qui met à mal le système éducatif gabonais.

A ce titre, la FENAPEG a appelé le gouvernement à réagir dans les plus brefs délais. « Nous exigeons le retrait dans les meilleurs délais et sans conditions des ouvrages incriminés. En cas de refus, la FENAPEG prend à témoin la communauté internationale et nationale et se réserve le droit de réagir conformément aux textes en vigueur, pour mettre fin à cette conspiration ourdie contre l’école gabonaise et contre l’avenir de nos enfants » a déclaré René Mezui Menié.

Ainsi, les mesures énoncées par René Mezui Menié pourraient être perçues comme annonciatrices d’une prochaine levée de boucliers en cette année académique 2022-2023. Il serait donc judicieux pour les autorités gouvernementales de s’asseoir avec toutes les parties, de poser les vrais problèmes afin d’aboutir éventuellement à des solutions satisfaisantes pour tous et le retrait des manuels scolaires comportant les erreurs. L’avenir de nos enfants en dépend.