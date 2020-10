Gabon: la femme rurale en «levier de l’agrotransformation», le voeux de Prisca Koho Nlend

C’est à l’occasion de la journée de la Femme rurale célebrée ce jeudi 15 octobre que la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme qui a présidé ladite célebration a axé son intervention sur plusieurs apects nécessaire à l’essor des femmes dans ce domaine. Pour Prisca Nlend Koho, l’autonomisation de la femme rurale ecouragée par l’engagement gouvernemental sont les leviers fondamentaux pour l’essor de la famme rurale dans le secteur agricole.

C’est sous la thématique « promouvoir les activités socio-économiques des femmes rurales, moteurs de la résilience en temps de pandémie » que la 12ème édition de la journée mondiale de la femme rurale a été organisée au Gabon, sous la présidence de la ministre des Affaires Sociales et des Droits de la femme Prisca Koho Nlend.

Cette journée internationale consacrée par les Nations Unies a été rehaussée par la présence du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage de la Pêche et de l’Alimentation Biendi Maganga Moussavou, du représentant résident de la FAO au Gabon, Helder Muteia et des anciennes lauréates du Grand prix du Président de la République.

Pour Prisca Koho Nlend cette thématique souligne « la forte corrélation entre l’autonomisation de la femme rurale, à travers ses activités socio-économiques et la capacité à résister au choc économique causé par la crise sanitaire », a-t-elle déclré. Une thématique qui en outre met en lumière « le rôle important de la femme rurale dans le développement économique au Gabon », a-t-elle indiqué par la suite.

Tout en réaffirmant l’engagement du Gouvernement à soutenir l’autonomisation des femmes et des jeunes en zone rurale, la ministre Prisca Nlend Koho a invité « la communauté nationale à lever les barrières afin de faire de la femme rurale le levier de l’agro-transformation pour une croissance économique plus forte et un développement durable et équitable ».