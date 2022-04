Gabon: la femme en valeur chez Bolloré et OCT 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion la célébration de la journée internationale des droits de la femme que Bolloré Transport & Logistics Gabon (BTL) et Owendo Container Terminal (OCT) ont mis à l’honneur leurs personnels féminin. Durant cette journée récréative, les activités ont essentiellement consisté à renforcer de manière efficiente la cohésion et promouvoir l’égalité professionnelle au sein du leader du secteur portuaire dans notre pays.

Maillon indispensable dans l’édification de la société, la femme occupe une place de choix dans l’économie nationale mais aussi dans la croissance d’une entreprise. C’est ce qu’ont récemment révélé les sociétés Bolloré Transport & Logistics Gabon et Owendo Container Terminal qui ont profité de la célébration de la Journée internationale de la femme, pour mettre à l’honneur leurs personnels féminins qui ne ménage aucun effort pour rendre davantage performant le groupe.

Placée sous le thème « Parité-Egalité, parlons-en », la mise en valeur des talents féminins marque l’atteinte d’un des piliers de l’équipe managériale en ligne avec les standards internationaux. D’ailleurs, la Direction Générale de BTL Gabon a décidé de faire la part belle à la gent féminine avec 3 femmes parmi les 4 nouveaux directeurs. Faisant du leader du secteur portuaire une référence dans le domaine dans notre pays et la sous-région.

Occasion pour le Directeur Général de Bolloré Transport & Logistics Gabon de rappeler la portée de cet événement. « Après deux années marquées par la pandémie de la Covid-19, cette cérémonie nous a permis de montrer davantage notre intérêt de donner à l’ensemble du personnel les mêmes chances, les mêmes opportunités de carrière » a indiqué Patrick Gerenthon. Notons que BTL et OCT entendent valoriser tous ses talents, sans discrimination mais surtout favoriser l’égalité homme/femme et l’inclusion sociale, tout en garantissant le respect et la promotion des droits humains et fondamentaux dans l’ensemble de la supply Chain.