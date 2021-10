Gabon: la Fegasa honore ses salariés de la médaille du travail

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 15 octobre dernier, l’immeuble Gabon Mining Logistic (GML) a servi de cadre à la cérémonie de remise de médailles du travail à six salariés de la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances (Fegasa). Un événement qui vient couronner 10 et 25 ans de service au sein de cette organisation.

C’est en présence du représentant du ministère du Travail, Pulchérie Mihindou Mi Moudouka, que s’est déroulée cette cérémonie de remise de médailles à ces salariés de la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances. Ainsi, ce sont au total 6 agents dont trois qui ont reçu la médaille de bronze et trois autres qui ont été décorés de la médaille d’argent.

Lors de son discours de circonstance, le président de la Fegasa, Andrew Gwodog, a rappelé l’importance de cette cérémonie mais a surtout magnifié l’implication de ces agents dans la réussite des objectifs de l’organisation. « Cet acte, il convient de le dire est le résultat de la conjugaison de votre compétence, votre expérience technique et humaine, votre abnégation au travail; en somme, l’exemple que vous avez donné au quotidien et des années de sacrifices professionnels et familiaux qui ont contribué sans nul doute à consolider la réputation de notre fédération au plan national et international », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le représentant du ministère du Travail, tout en félicitant les récipiendaires, a tenu à rappeler que ces distinctions régies par les dispositions du décret n°986/PR/MT/PS du 23 octobre 1970 sont la reconnaissance de l’ancienneté auprès d’un seul employeur, mais surtout de sa productivité au sein de l’entreprise et de sa contribution à la croissance de l’économie nationale.