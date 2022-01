Gabon: la fécondation in vitro effective dès ce premier trimestre 2022 à Jeanne Ebori

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 21 janvier 2022, à l’occasion de la cérémonie de la présentation du rapport annuel 2021 du Centre hospitalier universitaire fondation Mère et Enfant Jeanne Ebori (CHUFMEJ), le Pr. Jean-François Meye, directeur général par intérim du CHUFMEJ, a présenté les perspectives de développement de l’hôpital pour l’année 2022. À savoir, l’amélioration des performances hospitalières, l’amélioration des services avec l’ouverture d’un service de procréation médicalement assistée (PMA) d’ici à mars 2022.

Pour son exercice 2022, le Centre hospitalier universitaire fondation Mère et Enfant Jeanne Ebori cap sur l’amélioration de ses indicateurs de performances. Une ambition qui fonde la gouvernance de cet établissement sanitaire spécialisé dans la santé de la mère et de l’enfant et qui devrait permettre d’aboutir à la réalisation de plusieurs projets.

En effet, vendredi dernier, lors de la présentation du rapport d’activité 2021 du CHUFMEJ, en présence du ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong et des instances hospitalières, le Pr. Jean-François Meye a fait état de la nécessité de « renforcer le service de néonatologie pour augmenter le nombre de couveuses et augmenter les équipements du bloc opératoire ». Dans le même ordre d’idées, le ministre de la Santé a également instruit le directoire du CHUFMEJ de rendre effective l’ouverture du service de procréation médicalement assistée « avant la fin du premier trimestre de cette année 2022 ».

D’abord annoncée en janvier 2019 puis réitérée en novembre 2020 par le ministre de la Santé via un communiqué de presse, le Pr. Jean-François Meye avait indiqué que l’ouverture de ce service « a été retardée par la crise sanitaire de covid-19 ». En septembre 2021, lors de son passage au Canapé Rouge de Gabon Media Time, il avait une nouvelle fois évoqué l’effectivité de ce service pour janvier 2022. Lequel service devrait rendre la fécondation in vitro accessible pour les couples faisant face aux problèmes d’infertilité et souvent contraints de se rendre à l’étranger pour en bénéficier.