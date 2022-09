Gabon: la FAO partie prenante à la Semaine africaine du climat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 août au 2 septembre prochain à Libreville au Gabon, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) prend part à la Semaine africaine du climat. Une rencontre de haut niveau durant laquelle cette organisation partagera son expérience sur les bonnes pratiques en matière d’adaptation aux changements climatiques et la résilience des systèmes alimentaires.

C’est dans le cadre des sessions parallèles qui se tiennent durant la Semaine africaine du climat que la FAO participera et animera des panels du 30 août au 1er septembre autour des deux thèmes essentiels. Il s’agit de « Comment adresser la question du nexus eau-énergie-alimentation pour l’adaptation au changement climatique » et « la résilience à long terme de l’Afrique ainsi que l’initiative 1 million de citernes au Sahel ».

Ainsi, ce sera l’occasion pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture de promouvoir son savoir-faire et ses initiatives en appui aux pays africains dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la résilience. Mais aussi un moment de partage d’expériences et de création des synergies avec les parties prenantes et les pays membres de l’Union africaine.

Pour rappel, la Semaine africaine du climat est un événement qui réunit les gouvernements, les leaders du secteur privé et la société civile en vue de trouver des solutions d’action climatique régionales et de forger des partenariats régionaux. Cette rencontre s’achèvera le 02 septembre 2022 et constitue une étape clé sur la voie de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27), qui se tiendra en Égypte en novembre prochain.