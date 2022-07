Gabon: la FAO à la rescousse du gouvernement pour éradiquer la grippe aviaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de soutenir le gouvernement gabonais dans la lutte contre la grippe aviaire H5N1, l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a procédé récemment à la remise d’un important lot de tests rapides et d’outils de laboratoire. Une dotation qui intervient près de trois mois après la découverte de cas dans 3 élevages situés dans la zone de Meyang, dans le département du Komo Mondah dans la province de l’Estuaire.

En effet, c’est dans le souci de se prémunir de la propagation du virus H5N1, que le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale, Hélder Muteia a procédé à la remise d’un important lot de matériel de dépistage contre la grippe aviaire au ministre de l’Agriculture Charles Mve Ella. Cette dotation servira à identifier plus vite la maladie chez la volaille pour éviter que celle-ci se propage.

Ces tests rapides et outils de laboratoire viennent renforcer les mesures de biosécurité mises en place par la Direction générale de l’élevage et constituent une approche efficace pour éradiquer ce virus jugé hautement pathogène. Conscient de la dangerosité de cette maladie, l’enquête épidémiologique et la surveillance se poursuivent avec les experts de la FAO.

A noter que le gouvernement pour dissiper toute crainte auprès des populations a mis en place le numéro 060 00 76 79 pour répondre à toute question du public. Il faut souligner également que des sessions de formation dédiées aux acteurs du secteur sont prévues pour prévenir de nouvelles apparitions de cette pandémie.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris