Gabon: la famille de Jean Remy Yama s’inquiète de la dégradation de son état de santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une déclaration parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) que la famille de Jean Remy Yama a condamné avec fermeté « l’acharnement judiciaire et l’obsession de réduire à tout prix au silence le Porte-parole de la plus grande centrale syndicale des travailleurs du Gabon ». Occasion pour les proches du syndicaliste d’interpeller une fois de plus les autorités gouvernementales sur la dégradation de son état de santé et appeler à sa libération.

Déféré devant le parquet de la République le mercredi 2 mars dernier pour « abus de confiance » supposé, Jean Rémy Yama séjourne depuis plusieurs semaines dans les geôles de Gros-bouquet. Une situation qui exaspère au plus haut point ses proches qui sont une fois de plus montés au créneau. En effet, dans une déclaration datée du samedi 4 juin et signée de la famille du syndicaliste, ces derniers ont dénoncé « l’acharnement judiciaire et l’obsession de réduire à tout prix au silence le Porte-parole de la plus grande centrale syndicale des travailleurs du Gabon ».

Dénonçant l’« irrégularité de sa détention », la famille fustige l’incarcération de Jean Rémy Yama pour une affaire dont les plaintes formulées en 2018 par Thierry Blanchard Ekogho et Ibrahim Touré Abdouramane avaient été classées « sans suite » par l’ancien procureur de la République Olivier Nzaou. Non sans revenir sur son état de santé pour lequel le président de Dynamique unitaire souhaitait se rendre à Dakar. « Nous affirmons que s’il advenait que l’état de santé de Jean Rémy Yama se détériore davantage les autorités judiciaires seraient responsables de ce qui pourra lui arriver de façon tragique et en tête desquels le maître des poursuites et son juge qui ont cru bon de placer en détention préventive un citoyen innocent et de manière illégale » peut-on lire dans la déclaration.

Exigeant la mise en liberté immédiate de Jean Rémy Yama, les proches de ce dernier ont rappelé aux plus hautes autorités publiques que leur responsabilité « est largement engagée par rapport à l’irrégularité de sa détention et qui a pour conséquence la détérioration de son état de santé ». Vivement que cette énième interpellation soit entendue par qui de droit afin que Jean Rémy Yama, président de Dynamique unitaire recouvre la liberté.