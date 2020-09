Gabon: La diatribe de Dynamique unitaire contre «les dérives autoritaires» de Lee White

C’est par le biais d’un communiqué de presse tenu ce mercredi 2 septembre et parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que la Confédération syndicale Dynamique unitaire (DU) est revenue sur les événements relatifs aux affrontements violents entre les forces de l’ordre et les agents du ministère des Eaux et Forêts, lesquels observaient un mouvement d’humeur en réclamation de leurs droits. Une attitude dénoncée par Jean Rémy Yama qui met à nu les violations flagrantes des textes y compris la Constitution par Lee White en même temps qu’il appelle les agents victimes de sa barbarie à le conduire devant les juridictions compétentes aux fins d’obtention des réparations.

Jean Rémy Yama n’y est pas allé de main morte dans son communiqué en réaction à l’actualité relative à la grève des agents des Eaux et Forêts qui se sont fait mater, à la demande de Lee-White par les éléments de la Gendarmerie nationale. Au coeur du conflit, « l’annulation des nominations illégales des Directeurs Généraux au sein de leur ministère; le paiement des arriérés des primes suspendues illégalement depuis 2014 par la tutelle, la régularisation des situations administratives et financières des cinq(5) promotions sorties de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêt (ENEF) depuis 2013, actuellement sans postes budgétaires, c’est-à-dire sans salaires », a-t-il martelé.

Des revendications pour le moins pertinentes et légitimes qui malheureusement n’ont pas trouvé échos auprès du ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres, lequel s’est empressé d’utiliser la force publique en violation des textes consacrant la liberté syndicale. Pour Jean Rémy Yama, Lee-White qui visiblement souffre « d’incurie évidente », a violé la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, ratifiée par le Gabon et reprise en préambule de la Constitution, qui stipule à son article 23 alinéa 4 que : « Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts », a-t-il indiqué.

Une liberté syndicale précise le président de Dynamique unitaire, « inscrite en lettres d’or à l’article 1er alinéa 13 de la Constitution comme suit : Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi » mais outrageusement violée par le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres.

Compte tenu de la gravité des faits, eu égard à la teneur des violences ayant entraînés des blessés, Jean Rémy Yama a invité « le Synapef et le Synagren à ester en justice monsieur Lee White et à exiger son départ du ministère des Eaux et Forêts », a-t-il suggéré. Ceci dans le but d’obtenir des réparations des préjudices multiformes subis par les agents des eaux et forêts.

Dans le même temps, tout en demandant au Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda de « clarifier sa position face à de tels agissements contre les grévistes qui flouent les principes du dialogue social », Dynamique unitaire a enfin pris à témoin les organisations non gouvernementales internationales, notamment The Wildlife Conservation Society (WCS) et The World Wildlife Fund (WWF) sur « les dérives récurrentes du ministre Lee WHITE qui viole sans cesse les droits de l’Homme, puisqu’il s’attaque aux droits syndicaux », a-t-il conclu.