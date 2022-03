Gabon: la DGI en appui à la Mairie de Libreville pour une optimisation du recouvrement des taxes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 03 mars 2022, l’Hôtel de ville a servi de cadre à la cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération et de partenariat entre la Direction générale des Impôts (DGI) et la commune de Libreville. Un partenariat qui vise à accompagner l’administration municipale dans la formation de ces agents mais aussi l’optimisation du recouvrement des impôts et taxes.

C’est en présence de plusieurs de leurs collaborateurs que le directeur général des impôts Gabin Otha-Ndoumba et le maire de la commune de Libreville Christine Mba Ndutume épouse Mihindou qui ont procédé à la signature du protocole d’accord de partenariat entre les deux administrations. Un partenariat s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de mutualiser les moyens et les compétences pour une administration performante.

Lors de son intervention le maire de la commune de Libreville, tout en saluant ce partenariat, a relevé qu’il devrait permettre d’échanger des informations afin de recouvrer les impôts et taxes à un niveau plus optimal. « En plus des taxes et recettes qui alimenteront le budget de notre commune, ce partenariat propose également un appui à la formation et aux réformes structurelles mais aussi la concertation sur les politiques fiscales des collectivités locales », a indiqué Christine Mba Ndutume épouse Mihindou.

Il faut souligner que si la Direction générale des Impôts a pour objectif d’être plus performante dans la mobilisation des recettes pour les impôts de l’Etat, elle se veut aussi être un acteur majeur pour la mobilisation des impôts, droits, redevances et taxes dont le produit est affecté aux collectivités locales décentralisées. Ainsi, la signature de ce protocole d’accord de coopération et de partenariat s’inscrit donc dans la volonté des responsables de l’administration fiscale de contribuer à rendre plus performant le travail de collecte de l’administration municipale notamment à travers la formation de ses agents.



Intervenant lors de la cérémonie de signature, Gabin Otha-Ndoumba a relevé que la problématique de la performance était au cœur des politiques et de l’action publique que ce soit au niveau de l’Etat central ou sur le plan local. « La performance dans la mobilisation des recettes est une exigence qui s’impose à nous tous. Et c’est parce que nous nous arrimons à cette exigence que nous avons aussi étendu notre partenariat à l’appui à la formation et à l’assistance des réformes structurelles. L’assistance que la DGI pourra apporter au titre de la formation des agents municipaux et des réformes des services en charge de la gestion fiscale locale permettra d’améliorer leur expertise pour mieux asseoir, liquider et recouvrer les taxes locales dont la commune de Libreville assure l’administration directe », indiqué le Directeur général de la DGI.