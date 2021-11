Gabon: la DGF et la FAO en mission d’évaluation des forêts communautaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

La direction générale des Forêts a conduit une mission d’évaluation sur la gestion des forêts communautaires (FC) au Gabon avec l’appui de la FAO, le Fonds des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture. Objectif, améliorer la gouvernance des forêts communautaires au Gabon.

Dans le cadre de l’élaboration, de manière participative, d’une stratégie nationale sur la foresterie communautaire au Gabon, visant à l’amélioration de la gouvernance de ces forêts, un groupe de travail inclusif (GTI) a été mis en place pour assurer le suivi du processus. Ce groupe de travail avait pour mission l’évaluation sur le terrain des « réalités de fonctionnement des forêts communautaires » auprès des communautés, des responsables des entités juridiques de gestion et des responsables des administrations locales impliquées dans la gestion des FC.

Les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo, ont constitué les domaines d’intervention de cette mission qui a été menée entre septembre et octobre 2021, pour un échantillon représentatif de 12 FC. Au cours des différentes missions de terrain, des données ont été collectées à travers des guides d’entretien et des questionnaires. Des données qui s’articulent autour de l’implication des communautés dans la gestion des FC, du fonctionnement des bureaux d’associations, de l’impact du covid-19 dans les activités des FC ou des obstacles au développement de la foresterie communautaire, entre autres.

Les principaux résultats de cette étude seront présentés à l’ensemble des parties prenantes au cours d’un atelier de validation qui permettra également de lancer le processus d’élaboration de la stratégie nationale sur les forêts communautaires au Gabon. L’atelier devrait se tenir ce vendredi 26 novembre 2021 à l’auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Selon la FAO, il existe actuellement au Gabon 51 forêts communautaires attribuées, 52 en cours d’attribution. Aussi, plus de 150 dossiers de demande de réservation sont en cours de traitement.

La foresterie sociale prônée au Gabon inclut la forêt communautaire. Cet outil au service du développement rural et à l’amélioration des conditions de vie des populations mis en place par le Gouvernement en 2004 et dont les premières forêts communautaires ont été attribuées en 2013, vise à responsabiliser les communautés locales à gérer durablement les multiples ressources naturelles de leur espace forestier.