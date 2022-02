Gabon: la DGCPT présente sa stratégie annuelle des valeurs du Trésor 2022 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 25 février 2022 l’hôtel Radisson Blu de Libreville a servi de cadre à la présentation par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) de sa stratégie annuelle des valeurs du Trésor 2022. Une rencontre qui avait pour objectif de présenter aux différents investisseurs le calendrier des émissions de titres pour l’année 2022.

En effet, cette rencontre organisée conjointement par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et la Direction générale de la Dette (DGD) s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’endettement et de la Loi de Finances 2022. Ainsi, pour cette année, l’ Etat gabonais a prévu de mobiliser des ressources d’emprunt intérieur d’ un montant global de 351 milliards de FCFA, d’où la nécessité d’édifier les investisseurs et les spécialistes des valeurs du Trésor sur la stratégie sur les émissions des titres de l’Etat.

Lors de sa présentation, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Franck Yann Koubdje a rappelé l’importance que revêt cette stratégie notamment pour la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT). « Ce que nous devons retenir aujourd’hui c’est que les éléments importants qui portent sur la solvabilité de l’Etat dans le remboursement de ses engagements. Comme nous avons pu le constater tout ce qui a été émis en 2021 au 31 décembre est d’un montant suffisamment important ce qui rassure les investisseurs sur le marché financier gabonais », a-t-il indiqué.

Ainsi, la stratégie 2022 prévoit un montant global d’émission de 736 milliards de FCFA réparti en 486 milliards de FCFA en Bons du Trésor assimilables (BTA) et 250 milliards de FCFA en Obligation du Trésor assimilables (OTA). A noter que les émissions de BTA seront composées essentiellement des maturités de 13,26 et 52 semaines et seront émis quasiment au cours de chaque semaine de l’année 2022. Les OTA quant à eux seront composés des maturités de 3 ans à 5,25%, de 5 ans à 6,25%, de 7 ans à 7,25% et de 10 ans à 8,25%.

Par ailleurs, interrogé sur la question de l’encours de la Dette, le directeur général de la DGD Fernand Ngoussi a tenu à apporter des précisions sur son montant exact. « Actuellement, l’encours de la dette est de 6 500 milliards de FCFA. Et pour ce qui est du taux d’endettement, il est de 65,9% du PIB donc ce taux d’endettement n’a pas dépassé le seuil communautaire », a-t-il expliqué.

Cette mission qui a débuté par le Cameroun le 16 février dernier et qui s’est poursuivie ce vendredi 25 février à Libreville, devrait également se déporter dans les prochaines semaines dans d’autres pays de la sous-région.