Gabon: la DGCC ferme une épicerie à Nkembo pour vente déloyale de l’huile cuisin’Or

C’est dans le cadre des contrôles de conformité inopinés que de vendredi 30 septembre 2022, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) et la Direction générale du Commerce (DGC) ont intensifié les contrôles de conformité des prix auprès des commerçants dans les marchés de la capitale. En effet, cette brigade mixte a sillonné plusieurs commerces afin de se rendre compte du respect des prix homologués notamment celui de de l’huile de palme raffiné de marque Cuisin’Or produit par Olam.

Les équipes de contrôle de la Direction générale de la concurrence et de la consommation ( DGCC) et celle du commerce multiplient les descentes de terrain dans le grand Libreville. La campagne qui avait débuté avec la mise sous scellé d’un magasin gaboprix du géant Ceca-Gadis au quartier Akébé dans le troisième arrondissement de la commune de libreville. Les contrôles s’intensifient dans les marchés.

Après avoir circulé au marché Mont-bouet, les équipes d’intervention de la DGCC et DGC assistées par les éléments des forces de police nationale et du représentant des consommateurs, un commerçant véreux et récidiviste a été épinglé au marché de Nkembo, ‹‹ on a fait de la pédagogie, les commerçants doivent comprendre que l’Etat s’est saisi du dossier et que nous n’hésiterons pas à sanctionner ›› a déclaré le directeur de la répression des fraudes et des contentieux ( DGCC)

Pour rappel, après la fermeture provisoir d’une gaboprix et maintenant un autre commerce au marché de Nkembo, ce sont désormais des procédures judiciaires qui pourraient être engagées avec des sanctions plus lourdes pour les récidivistes, assorti d’une forte somme d’argent qui se chiffrera à plusieurs millions de FCFA. Gageons que les commerçants prendront des dispositions afin de respecter les prix homologués par le gouvernement à travers la nouvelle mercuriale.