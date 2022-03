Gabon: la DGCC et les défenseurs des droits des consommateurs sensibilisent sur les SFN

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce mardi 15 mars 2022 la journée mondiale des droits des consommateurs. Un événement marqué par l’organisation d’une campagne de sensibilisation initiée par la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) en collaboration avec les organisations de protection des droits des consommateurs qui ont tenu à édifier les populations sur leur droit et responsabilité notamment en matière de service financier numérique.

Placée sous le thème national « Finances numériques opportunités et défis » cette journée était l’occasion pour la DGCC, organisme public qui a pour mission de mettre en oeuvre au quotidien les principes et de veiller à l’application des règles qui protègent le consommateur, de sensibiliser sur l’utilisation plus efficace de ce nouvel outil. Ainsi, il était question d’édifier les populations sur les avantages et les risques des services financiers numériques.

A cet effet, durant cette journée les organisations de défense des droits des consommateurs appuyées par les brigades mobiles de la Direction générale de la concurrence et de la consommation ont arpenté plusieurs sites notamment Prix Import, Mbolo et Géant Ckdo afin d’échanger avec les populations. « Nous profitons de cette journée pour sensibiliser les consommateurs. A cet effet, nous avons mis en place des brigades de sensibilisation du consommateur, pour rappeler les 8 droits fondamentaux de ce dernier. Il faut rappeler que le consommateur aujourd’hui à droit essentiellement le droit à la satisfaction des besoins de base », a relevé le chef de service de la sécurité des consommateurs à la DGCC Euloge Bindji.



Pour leur part, les responsables des organisations de défense des droits des consommateurs ont, concernant les services financiers numériques, plaidé pour la mise en œuvre d’un cadre adéquat pour offrir des services de paiement sûrs mais aussi renforcer la concurrence équitable pour favoriser la réduction du coût des services financiers via la téléphonie mobile. « Ce qui est plus important pour nous c’est de rappeler que les consommateurs ont des droits dont on attend l’application mais aussi qu’ils ont des responsabilités dont ils doivent s’approprier », a indiqué le président de l’ONG SOS Consommateur Christian Abiaghe.