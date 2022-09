Gabon: la DGCC et la DGC lancent une campagne de vulgarisation de la nouvelle mercuriale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 26 septembre 2022, l’hôtel de ville d’Akanda a servi de cadre au lancement de la campagne de vulgarisation de la nouvelle mercuriale des prix adoptée par le gouvernement. Initiée par la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) et la Direction générale du Commerce (DGC), cette rencontre était l’occasion de sensibiliser les opérateurs économiques sur le respect des prix des produits définis dans ladite mercuriale.

C’est en présence du maire de la commune d’Akanda Yvon Patrick Rombogouera que s’est déroulée cette cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation de la nouvelle mercuriale fixant les prix plafond aux stades gros, demi-gros et détail de 48 produits alimentaires importés. Une campagne qui s’inscrit dans la droite ligne des mesures prises par le gouvernement qui font de la DGCC et de la DGC, les organes en charge du contrôle des prix sur le marché.

Ainsi, avant la répression il était question pour le directeur général de la concurrence et de la consommation Luther Steeven Abouna Yangui et la la directrice générale du commerce Zéphirine Etotowa Ntutum de sensibiliser les opérateurs économiques sur le respect de la nouvelle mercuriale des prix de premières nécessité établie par le gouvernement.

Ainsi, le directeur général de la concurrence et de la consommation a rappelé que pour la volaille, les conserves de poissons, de légumes, les produits laitiers, les pattes et le riz parfumé les prix ne doivent subir aucune augmentation. ‹‹ Ce sont des prix plafond et la concurrence doit se jouer en fonction de ces prix ›› a indiqué Luther Steeven Abouna Yangui. Dans le même élan, ‹‹ tout opérateur qui ne respectera pas la nouvelle mercuriale se verra retirer l’agrément ››, a précisé la directrice générale du commerce Zéphirine Etotowa Ntutum.



Au sortir de cette réunion, le directeur général de la concurrence et de la consommation a précisé que la date du 1er octobre marquera l’entrée en vigueur de ladite mercuriale et que les équipes conjointes entre la DGCC et DGC procéderont aux opérations de contrôle.