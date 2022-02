Gabon: la DGCC et la DGC en campagne de sensibilisation sur le respect du prix du pain 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 14 février 2022 la mairie de la commune d’Akanda a servi de cadre au lancement de la campagne de sensibilisation à l’endroit des opérateurs économiques concernés par la problématique du prix de la baguette de pain. Organisée à l’initiative de la Direction générale de concurrence et de la consommation (DGCC), cette rencontre vise à amener boutiquiers et boulangers à se plier à la mesure portant fixation du prix de la baguette à 125 FCFA.

Organisée conjointement avec la Direction générale du commerce, cette rencontre avait pour objectif d’édifier l’opinion sur la problématique du prix du pain qui depuis quelques semaines avait provoqué un véritable tollé après l’augmentation injustifiée dudit prix. Une situation qui avait contraint le gouvernement à réaffirmer que le prix de cette denrée est toujours fixé à 125 FCFA.

C’est donc dans la droite ligne de cette décision, que le directeur général de la concurrence et de la consommation Luther Steeven Abouna Yangui et celui du Commerce Jean François Yanda ont annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation à destination des boutiquiers et des boulangers qui a commencé par la commune d’Akanda. « Nous avons retenu que le prix de la baguette de pain restait à 125 FCFA chez les boulangers et qu’il était dorénavant question de généraliser la demie baguette auprès des boutiquiers de quartier qui serait vendu à 75 FCFA et nous tenons à dire que le pain est un aliment sensible et social et qui doit être disponible dans vos boutiques », a déclaré le patron de la DGCC.

Soucieux de faire respecter cette mesure, les responsables de ces deux administrations ont annoncé la mise en place dans les tout prochains jours de brigade pour veiller au respect de cette directive gouvernementale. « Si d’aventure nous avons des preuves qu’il y a des commerçants qui revendent à 150 FCFA la baguette de pain, nous serons obligés de passer à la phase répressive », a pour sa part averti Jean François Yanda.



Par ailleurs, outre la mise en place de brigade de contrôle, les responsables de la Direction générale de concurrence et de la consommation et de la Direction générale du Commerce ont invité les populations à dénoncer les commerçants qui se rendraient coupables d’augmentation unilatérale du prix de la baguette de pain à 150Fcfa en composant le numéro vert 8085 ou en contactant la DGCC WhatsApp au 061 00 01 93.