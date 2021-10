Gabon: la DGCC alerte sur le caractère nocif du jus de pomme de marque Cérès

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un avis rendu public ce lundi 25 octobre 2021, que la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) a annoncé le rappel des jus de pomme 100% de la marque Ceres très prisé par les foyers gabonais. Une décision consécutive au niveau élevé de patuline, substance qui serait très nocive pour la santé selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Selon les informations relayées par cette administration en charge du suivi des indices de dangerosité et des alertes des produits, ce produit en accès libre dans plusieurs commerces de quartier serait « potentiellement nocif pour la santé à cause d’un niveau élevé de patuline ». En effet, selon l’OMS la dose contenue dans le jus de pomme Cérès serait supérieure au seuil légal de 50 parties par milliard.

A noter que la patuline est une mycotoxine qui peut causer des nausées et des troubles gastro-intestinaux avec vomissements. Des symptômes susceptibles de s’aggraver en cas de non prise en charge rapide. D’où l’interpellation de la DGCC, qui dans son avis au public a invité « les consommateurs à cesser la consommation de ces produits et les rapporter au lieu d’achat pour remboursement ».

Tout en invitant les consommateurs à informer la DGCC des lieux de vente desdits produits via le numéro vert 8085, elle a exhorté les opérateurs économiques concernés à retirer ces produits de la vente et de les mettre à sa disposition pour destruction, « sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur ».