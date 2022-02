Gabon: la DGBFiP en croisade contre la fraude aux allocations rentrée scolaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La direction générale du budget et des finances publiques (DGBFiP) veut assainir le fichier des allocations de rentrée scolaire (ARS) reversées aux parents d’élèves. Pendant trois semaines, cette administration en charge de la conception de la politique et des normes budgétaires de l’Etat ainsi que du suivi de leur mise en œuvre va déployer sur le terrain, des agents de contrôle pour s’assurer de l’effectivité de la présence des ayants-droit dans les établissements indiqués.

La Direction générale du budget et des finances publiques veut mettre fin à la fraude dans les services des allocations rentrée scolaire au Gabon. Une initiative qui selon le directeur général de la DGBFIP, Fabrice Andjoua Bongo Ondimba, trouve son fondement dans l’application de la loi fixant le régime des prestations familiales et sociales applicables aux agents de l’État et à leurs ayants-droit, ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

Selon Fabrice Andjoua Bongo Ondimba, cette opération qui se tient depuis le 27 janvier dernier sur l’étendue du territoire poursuit un double objectif. « L’objectif de cette mission étant le contrôle sur place des bénéficiaires de l’allocation rentrée scolaire payée en numéraire, d’une part. D’autre part, il s’agit de déceler les cas de perceptions indues et d’optimiser la gestion des finances publiques », a-t-il indiqué.

Notons que l’allocation rentrée scolaire est versée chaque année aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 3 à 16 ans, enrôlé à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Versée à chaque rentrée scolaire, cette allocation est estimée à la hauteur de 62 500 FCFA par enfant.