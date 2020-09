Gabon: la DGBFip diligente une mission de contre-expertise de facturation

Dans l’optique de faire la lumière sur les facturations liées aux lignes téléphoniques de l’administration et aux liaisons internet notamment, la Direction générale du budget et des finances publiques (DGBFip), a récemment diligenté une enquête. Prévue du 7 septembre dernier au 8 novembre prochain, cette mission de contre expertise s’inscrit dans la droite ligne des mesures visant à « optimiser les dépenses d’utilité publique».

Alors que le gouvernement gabonais a déjà décaissé près de 700 milliards de FCFA au terme des six premiers mois de l’année, certaines d’entre elles s’apprêtent à être passées au peigne fin. C’est en tout cas ce que laisse penser la mission de contre expertise, diligentée par la Direction générale du budget et des finances publiques (DGBFip).

En effet, désireuse de faire la lumière sur les lignes téléphoniques de l’administration, leurs utilisateurs et les différents quotas affectés, de vérifier les fichiers pré-paid et post-paid, mais également de recenser les liaisons Internet (fibre optique, ADSL, GHDSL), l’entité dirigée par Fabrice Andjoua Bongo Ondimba, a donc ouvert cette enquête.

Débutée le 7 septembre dernier et prévue jusqu’au 8 novembre prochain dans toutes les administrations à l’échelle nationale, cette mission devrait également amené la DGBFip à s’interroger sur les accès au GSM et à l’international, et dans le meilleur des cas à identifier toutes les lignes non utilisées ou non identifiées en vue de les supprimer et donc en faire des économies.