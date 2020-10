Gabon: la deuxième session ordinaire du CND au coeur de la rencontre entre Ossouka Raponda et Ndaot

Ce lundi 12 octobre 2020, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu à son cabinet une délégation du Conseil national de la démocratie (CND) conduite par son président, Me Séraphin Ndaot Rembogo. Il était question lors de cette rencontre de faire le point de l’organisation de la deuxième session ordinaire de cette institution qui devrait se dérouler le 14 octobre prochain.

La tenue de cette session ordinaire qui se tiendra conformément aux dispositions de la loi n°13/96 du 15 avril 1996 portant création du Conseil National de la Démocratie modifiée par la loi n°004/2015 du 08 septembre 2015 sera l’occasion de de réactualiser le dialogue entre les partis politiques et de réfléchir sur la stabilité du Conseil. C’est donc dans ce cadre que s’est déroulée cette rencontre avec le numéro 2 de l’exécutif.

Outre l’organisation des travaux de la deuxième session ordinaire du CND, les deux parties ont également évoqué les questions qui touchent au quotidien des populations, à savoir le social et l’économie, entre autres. Il faut souligner que cette institution est depuis sa révision en 2015 une autorité morale consultative et permanente de dialogue et de concertation entre les acteurs politiques.

Remis sur pied en 2015 par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, après plusieurs années de léthargie, le CND est composé de plus d’une cinquantaine de partis politiques de la majorité comme de l’opposition.