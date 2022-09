Gabon: la deuxième édition du Sameau dans les starting block

Ecouter cet article Ecouter cet article

La deuxième édition du salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (SAMEAU) se tiendra du 21 au 24 septembre 2022 au musée national des Arts Rites et Tradition du Gabon. Un événement qui réunira des amateurs, des étudiants, des passionnés et professionnels de l’audiovisuel et du numérique autour du thème « Transformation numérique de l’audiovisuel par le numérique ».

Organisé par Gab’Kulture Event’s la 2ème édition du salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (SAMEAU) se déroulera du 21 au 24 septembre 2022 au Musée national de Libreville. Un événement qui a pour objectif de renforcer les capacités des professionnels des médias en leur octroyant des rudiments dans le domaine du numérique ainsi que dans d’autres activités.

En effet, le Sameau vise à offrir des formations certifiées aux étudiants et amateurs dans les domaines de la communication en présentiel et en ligne mais aussi solidifier, garnir et renforcer les capacités des professionnels de l’audiovisuel et du numérique. Au programme des ateliers, des débats sur des questions relatives au métiers des médias, webinaires, des expositions et autres.

Pour participer à cet événement majeur du secteur de la communication, les potentiels participants devront s’acquitter d’un droit de participation de 20000 FCFA pour les amateurs et 35000 pour les professionnels. A noter que lesdits billets sont disponibles jusqu’au 20 septembre.