Gabon: La Croissanterie file à l’anglaise de la station Total du Beau-Séjour

Présenté dès son ouverture comme le nouveau coin convivial pour s’offrir un petit déjeuner vite fait avant de prendre la route au sein de la station Total du Beau–séjour dans le 5ème arrondissement de Libreville, La Croissanterie aurait décidé de lever l’ancre. Une décision qui serait passée sous silence sans aucune communication ni de l’enseigne ni de Total Marketing Gabon.

Lancé en partenariat avec Total Marketing Gabon pour profiter de la notoriété de son réseau de stations service, l’enseigne fondée en 1977 par Jean-Luc Bret, aurait semble-t-il perdu de sa superbe. Et pour preuve, elle aurait décidé de démanteler l’un de ses restaurants en l’occurrence celui situé au sein de la station Total du Beau-Séjour.

Si aucune communication officielle n’a été faite, un reporter de Gabon Media Time a pu constater que le comptoir qui exposait les produits de La Croissanterie a littéralement été démonté et déménagé. Nous avons tenté d’interroger des employés de la station service mais ces derniers n’ont pas souhaité s’exprimer sur ce sujet.

Une décision que certains clients n’ont d’ailleurs pas manqué de juger incompréhensible surtout que les lieux connaissaient un fort succès et que de nombreux usagers avaient déjà pris leurs habitudes dans ladite station. Depuis le 16 Septembre 2017, avec l’ouverture de deux nouveaux restaurants « La Croissanterie » dans les stations Total de Beau-Séjour et Nomba Domaine à Libreville, en plus de celles déjà ouvertes dans les stations Total Okala, Aéroport et Pont Mpirah. Total Marketing ambitionnait de transformer ses stations service en lieu de vie de plus en plus complet pour le plus grand bonheur de sa clientèle.