Gabon: la croissance économique devrait atteindre 1,5 % en 2021 et s’accélérer en 2022 selon le FMI

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présente à Libreville ces derniers jours pour une mission de suivi au titre de la première revue du Mécanisme Élargi De Crédit (MEDC), la délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Boileau Loko, a fait état de l’évolution de la situation économique du pays. Au terme de discussions fructueuses avec les autorités gabonaises, celle-ci a ainsi indiqué que « la croissance économique devrait atteindre 1,5 % en 2021 et s’accélérer en 2022 ».

Durement touchée en 2020 par le ralentissement économique mondial lié à la pandémie de covid-19, le taux de croissance de l’économie gabonaise devrait renouer avec la croissance en 2021 et se consolider en 2022. C’est ce que révèle la conclusion de la mission récente du Fonds monétaire international (FMI). Conduite par Boileau Loko, celle-ci a notamment souligné que « la croissance économique devrait atteindre 1,5 % en 2021 et s’accélérer en 2022 ».

En effet, après la forte contraction de l’année dernière ponctuée par une croissance négative à -1,3%, l’économie gabonaise s’est progressivement remise en 2021, bien aidée par la hausse des prix du pétrole mais également les mesures de lutte contre la pandémie et l’augmentation du taux de vaccination. Atteignant 1,5% selon les données du Fonds, celle-ci devrait se raffermir en 2022 pour atteindre 3%, en dépit des fragilités persistantes sous fond de risques liés à la pandémie et aux prix du pétrole.



Dans un contexte d’incertitude grandissante lié à la multiplication de variants notamment, ce niveau de croissance ne devrait toutefois être atteint qu’en renforçant la mise en œuvre de réformes budgétaires et de gouvernance, avec entre autres le renforcement de recettes intérieures et la gestion des finances publiques pour soutenir la reprise et améliorer la viabilité de la dette. Autant d’éléments qui dépendent entièrement de la volonté de l’exécutif.