Gabon: la CPPF valide les conclusions de l’étude actuarielle des régimes de retraite

Le jeudi 24 mars 2022 s’est tenu le Conseil d’administration de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat (CPPF). Celui-ci a adopté les principales propositions formulées par le Cabinet Finactu pour la réforme des régimes de retraite au Gabon.

Examen du rapport d’activité 2021, présentation des conclusions de l’étude actuarielle des régimes de retraites et examen du budget de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat. Tels étaient les points à l’ordre du jour du conseil d’administration de la CPPF.

Parmi les différentes décisions prises par le conseil d’administration, les propositions émises par le cabinet Finactu sont apparues comme étant des solutions idoines en vue de l’arrimage au nouveau système de rémunération (NSR). Il s’agit de l’augmentation du taux de cotisation des agents qui passerait de 6 à 7%, de prolonger l’âge de départ à la retraite à 62 ans, une modification du salaire de référence et de l’assiette de cotisation, une légère réduction du taux d’annuité qui passerait de 2 à 1,8%, ainsi que le taux de contribution de l’Etat-employeur qui passerait de 15 à 18%.



Rappelons que les syndicalistes s’opposent toujours à l’application des conclusions de cette étude relative à la réforme des régimes des pensions retraites et de la sécurité sociale au Gabon. La Confédération syndicale des agents du public, parapublic et privé (Cosynap) a évoqué une étude frappée « d’incohérence » et qui « ne cadre pas avec les réalités du Gabon ».