Gabon: la covid-19 désormais maîtrisée sur les trois clusters

C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé à l’issue de sa tournée dans 3 des clusters de contamination de la pandémie à Covid-19. D’Olam dans la Ngounié à Maurel & Prom dans le Moyen-Ogooué, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a pu s’enquérir de l’état des agents contaminés non sans procéder au renforcement du dispositif matériel indispensable dans la riposte contre cet ennemi invisible. Un appui qui devrait restaurer un climat apaisé dans ces sites.

Alors que le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil) annonçait au soir du jeudi 28 juillet avoir découvert plusieurs clusters dans l’Ogooué-Maritime, le Moyen-Ogooué et la Ngounié, la psychose avait fini par gagner les travailleurs et la direction de plusieurs entités privées insidieusement transformés en foyers de contamination. Concerné au premier point, le nouveau ministre de la santé n’a pas tardé à amorcer l’offensive pour cloisonner l’épidémie à Coronavirus.

En effet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est rendu le week-end écoulé à Olam et Maurel & Prom dans les provinces de la Ngounié et du Moyen-Ogooué. L’objectif de cette courte tournée initiée par le membre du gouvernement était d’apporter un soutien matériel adapté à l’urgence.« Nous avons rencontré les différents responsables de ces structures et le personnel pour leur apporter le soutien du gouvernement dans la stratégie de mise en place pour la lutte contre la Covid-19 et mettre à leur disposition les moyens de prévention nécessaires » ,a déclaré le ministre de la santé.

Par ailleurs, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est félicité de la discipline dont ont fait montre les structures concernées. « Nous nous sommes rendus compte que ces structures ont mis en place la stratégie basée sur le triptyque dépistage-isolement-traitement. Grâce à celle-ci,la pandémie est maîtrisée dans les différentes structures »,a-t-il conclu à ce propos. Pour permettre un suivi constant de l’évolution des cas répertoriés, le membre du gouvernement a remis un important lot en équipements de protection individuelle et de solution hydroalcoolique.