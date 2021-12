Gabon: la Cour des comptes annonce un audit de la Mairie de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncée le vendredi 05 novembre 2021 la requête introduite auprès de la Cour des Comptes par les conseillers municipaux de l’opposition au Conseil municipal de Libreville, afin qu’il soit procédé à un audit de la gestion financière des exercices 2018 et 2019 aura finalement une suite. En effet, l’institution judiciaire a annoncé que la procédure d’audit sera bel et bien effectuée sur la gestion financière au sein de la mairie de Libreville.

Il faut dire que les conseillers municipaux de l’opposition en l’occurrence du Rassemblement pour la patrie et la modernité et de l’Union nationale justifiaient leur démarche par les anomalies relevées dans les comptes administratifs et de gestion des exercices 2018 et 2019. C’est donc par le biais d’une correspondance que la Cour s’est dite favorable au lancement d’un audit au sein de la mairie.

« J’ai l’honneur de vous informer que la chambre provinciale des comptes de Ntoum ayant compétence sur les collectivités locales de la province de l’Estuaire s’est saisie du dossier et décide d’y donner suite, conformément à la loi », peut-on lire dans une correspondance datant du 21 décembre courant. Selon la Cour des Comptes, l’audit débutera par un entretien de prise de contact avec « Madame le Maire et ses adjoints le mercredi 29 décembre 2021».

Dans le même temps, la haute juridiction a annoncé qu’elle procédera au contrôle budgétaire et de gestion de la commune de Libreville pour les exercices budgétaires 2014 à 2020, conformément à son programme annuel de contrôle. De ce fait, cette procédure devrait concerner la gestion financière des anciens maires Rose Christiane Ossouka Raponda, Léandre Nzue ou encore Serge William Akassaga Okinda, qui assurait l’intérim lors de l’incarcération du deuxième cité.