Gabon: la Corée du sud prête à accompagner l’Etat dans le domaine des infrastructures

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 6 juillet 2021, le ministre des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balondzi a reçu en audience, Chang Soo Ryu, l’ambassadeur de la République de Corée au Gabon. Occasion pour les deux personnalités d’évoquer la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures mais également de l’énergie.

La coopération entre les deux pays a particulièrement constitué l’objet des échanges entre Léon Armel Bounda Balondzi et l’ambassadeur de la République de Corée au Gabon, Chang Soo Ryu. Le Gabon veut s’appuyer sur le modèle coréen pour améliorer sa politique en matière de travaux publics. Les deux personnalités ont donc évoqué le séminaire axé sur la promotion des infrastructures, projet partagé et géré par l’ambassade de Corée du Sud au Gabon qui s’articulera autour de la politique infrastructurelle et aussi de l’énergie.

S’agissant du séminaire, les travaux se dérouleront en présentiel et en visioconférence cette fin du mois de juillet. « L’une des raisons pour laquelle nous voulons organiser cette rencontre c’est de faire la promotion des infrastructures. Les experts des deux pays auront la possibilité d’échanger sur les différents moyens de coopération. La Corée s’est toujours penchée du côté du Gabon pour intensifier leurs relations » a déclaré le diplomate sud-corééen au quotidien L’Union dans sa livraison du samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021.

Pour rappel, la Corée du sud occupe une grande part dans le projet des travaux d’installation de la fibre optique au Gabon. Auparavant, le pays avait déjà coopéré avec le Gabon dans divers domaines, notamment dans la santé. Plus précisément dans le domaine du transport, la prise en charge médicale, l’hébergement des patients et accompagnants avaient totalement été pris en charge par le gouvernement coréen en février dernier dans le cadre de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.