Gabon: la COP 26 au coeur de la rencontre entre Ali Bongo et Alok Sharma

En prélude à la tenue de la 26ème conférence sur les changements climatiques (COP 26) prévue du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience ce samedi 30 janvier au Palais Rénovation le président désigné de ladite rencontre Alok Sharma. Occasion pour les deux hommes d’échanger sur la nécessité d’assurer aux générations futures des progrès dans la lutte contre les changements climatiques.

Fermement engagé dans la question sur le changement climatique, le numéro un gabonais ne ménage aucun effort pour faire avancer cette cause sur le plan national et international. C’est le sens à donner à cette rencontre avec le président désigné de la COP 26 qui séjourne depuis quelques jours au Gabon.

Ainsi au cours de cet échange, Ali Bongo Ondimba et Alok Sharma ont abordé les questions sur l’organisation prochaine de cette conférence internationale qui réunit les pays signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; les moyens pour lutter contre les changements climatiques mais aussi l’urgence d’une collaboration étroite entre le Président du Groupe Africain des Négociateurs et la Présidence anglaise sur des décisions clés comme le Financement, l’Adaptation et le statut spécial de l’Afrique.

Le Gabon assurant la présidence du groupe africain des négociateurs sur le climat depuis 2019, c’est donc sans ambage que le président désigné de la COP 26 a félicité le Chef de l’Etat pour les efforts accomplis par notre pays en matière de préservation de son écosystème. Il a également encouragé Ali Bongo Ondimba pour l’exemplarité dont il fait preuve dans le maintien du dialogue avec ses pairs en la matière.