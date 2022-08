Gabon: la Convention nationale de délivrance au jardin botanique du 9 au 14 août

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au jardin Botanique de Libreville que se tiendra du mardi 9 août au dimanche 14 août 2022 la Convention nationale de délivrance (CND). Placée sous le thème « La bataille du ventre de ma mère », cette grande rencontre chrétienne portée par l’Église la Restauration mettra en scène le Prophète Philippe Mukoma Wetu, Le révérend Wilfried Zahui et le couple Tatu en l’occurrence Joël Francis et Simiane.

Quelques semaines après avoir organisé la glorieuse « Nuit du Saint-Esprit » à Paris en France, l’Église La Restauration Des Familles lance ce mardi 9 août 2022 à Libreville, la rencontre chrétienne baptisée Convention nationale de délivrance. Une initiative mémorable qui sera l’occasion pour les chrétiens de tous ordres de venir rendre grâce à leur créateur mais également être édifiés par les enseignements du Prophète Philippe Mukoma Wetu, du Révérend Wilfried Zahui et du Prophète Joël Francis Tatu.

Placée sous le thème « La bataille du ventre de ma mère », cette assise permettra aux participants de venir gratuitement prendre attache avec leur destin et faire la rémission de leurs péchés commis dans les temps de l’ignorance. C’est en tout cas ce qu’a d’ores et déjà annoncé le Prophète Joël Francis Tatu. « Prenez rendez-vous avec le destin en assistant à cette grande convention durant laquelle nous allons enseigner des choses très profondes, cachées et accès sur spiritualité liée à votre naissance sur la terre », a-t-il publié.

Loin d’être un simple séminaire religieux, la Convention nationale de délivrance permettra aux talents gospels de s’exprimer en chanson en élevant leur Dieu par les adorations et des louanges. À cet effet, Simiane Tatu sera en prestation à l’occasion du méga concert donné à la salle Karré F le dimanche 14 août 2022 à partir de 16 h. Les familles du Grand Libreville et de l’intérieur du pays sont donc conviées à y prendre part pour communier ensemble dans le seigneur pour la nation et la paix dans le monde. Infoline: 074.29.83.03.