Gabon: la convention de complément retraite en bonne voie pour les greffiers

Inscrit dans le cahier de charges du Syndicat national des greffiers (Synagref), le dossier du complément retraite semble aller bon train. D’ailleurs, son directoire a été reçu, le mardi 22 novembre dernier, par la Direction générale de la maison d’assurance Ogar-Vie pour poser les bases de ladite convention qui devrait protéger davantage le corps des Greffiers.

C’est le Mardi 22 novembre 2022 que le bureau directeur du Syndicat national des greffiers a été reçu par la Direction Générale de la maison d’assurance Ogar-Vie. Une rencontre inscrite dans le processus entamé avec le gouvernement en l’occurrence le Ministre de la Justice visant à offrir à ce corps judiciaire une sécurité supplémentaire via le complément retraite.

En marge de cette réunion d’une importance capitale, le Président du Synagref a rappelé l’intérêt de cette démarche. « Le complément retraite fait partie des actions promises car personne n’ignore que la pension retraite d’un fonctionnaire n’est pas assez conséquente pour permettre au greffier de subvenir à ses besoins en fin d’activité », a souligné Me Marcel Bouchard Mandji.

Le but étant des lors « d’anticiper et de prévoir des fonds supplémentaires qui viendraient en complément », a-t-il précisé. Autres points évoqués,l’assurance décès et de la rente éducation mixte.Selon le président du Synagref,« l’assurance décès paliera au faible montant du capital décès […] Quant à la rente éducation mixte, elle vient couvrir les charges d’études supérieures des enfants même en cas de décès des parents ».

Notons que le capital décès equivaut à trois fois le montant du dernier salaire perçu. Tandis que l’assurance reverse plusieurs millions issues des cotisations annuelles minimes. Un pas de plus vers l’amélioration des conditions de travail et de vie des greffiers. À ce propos, le Synagref a tenu à rassurer ses membres sur l’accord de principe avec Ogar-Vie qui devrait obéir à une procédure particulière avec la fourniture de garanties par les futurs bénéficiaires.