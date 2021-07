Gabon: la construction du nouvel aéroport de Libreville se précise

Annoncée dans un premier temps pour juin 2021 puis reporté à une date ultérieure, la construction du nouvel aéroport de Libreville se précise néanmoins. Comme le confirme la récente visite d’une délégation de l’ASECNA Dakar composée de 7 experts regroupant l’ensemble des domaines techniques relatifs à sa construction, ce nouvel aéroport situé à Andeme, devrait bientôt voir le jour.

Réunis à Libreville le 29 juin dernier afin d’évaluer les impacts du projet de nouvel aéroport international de Libreville sur ses installations, la délégation d’experts de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) conduite par Mbayang Gueye, conseiller technique du directeur de l’exploitation et de la navigation aérienne à Dakar, a pu s’enquérir des avancées relatives à ce projet.

En effet, « sollicité par Gsez Airport pour accompagner la construction de ce nouvel aéroport en apportant son appui technique » comme l’a souligné Mbayang Gueye en marge de la remise au ministre des Transports « d’un rapport détaillé de toutes les contraintes du projet d’aéroport », la délégation pluridisciplinaire de l’Asecna a donc pu se rendre compte des avancées réalisées en termes de faisabilité.

Ainsi, sauf contraintes particulières, ce nouvel édifice dont la réalisation a été confiés à l’opérateur Gsez Airport, et qui est censé transformer Libreville en « un hub aéroportuaire en Afrique centrale et de l’Ouest » rendant à terme le pays plus attractif, devrait bel et bien accueillir une agence qui est aujourd’hui au centre de tous les dispositifs aéroportuaires de la sous région.

Livrable entre le printemps et l’été 2023 compte tenu d’une pandémie de covid-19 qui aura fortement impacté les travaux de terrassements, qui devraient être engagés l’an dernier, la construction de ce nouvel édifice situé à Andeme à 35 km de la capitale se précise donc. Toute chose qui devrait améliorer le trafic et développer un peu plus la périphérie de la capitale.