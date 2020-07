Gabon: la Conasysed appelle les parents d’élèves à garder leurs enfants à la maison

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce jour que la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) s’est opposée à la reprise de cours prévue pour ce lundi 20 juillet pour les élèves de classes de terminales. A cet effet, l’organisation syndicale a invité les parents d’élèves à garder leurs enfants à la maison jusqu’à ce que leurs points de revendications soient pris en compte par la tutelle.

Alors que le gouvernement avait annoncé le 30 juin dernier par l’entremise du premier ministre sortant Julien Nkoghe Bekale la reprise des cours pour le lundi 20 juillet prochain, tout porte à croire que ce calendrier pourrait être chamboulé. Et pour cause, les partenaires sociaux notamment la Conasysed, viennent d’annoncer, au cours d’un point de presse tenu ce samedi 18 juillet, leur refus de reprendre le chemin des classes.

Si les syndicalistes pointent du doigt la discrimination manifeste faite par le ministre en autorisant la reprise des activités uniquement aux élèves de classes de terminales, d’autres points de revendications sont venus se greffer. Conscient de la nécessité d’établir un cadre apaisé en vue d’un redémarrage d’activités, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda a convié les 10 et 17 juillet derniers les partenaires sociaux à des rencontres en vue de trouver des pistes de solution.

Au sortir de ces rencontres, le membre du gouvernement s’était engagé « à payer toutes les vacations de l’enseignement technique et professionnel au plus tard ce week-end» tandis que « celles du CEP et du BEPC seraient payées après la période de paiement des salaires ». La conasysed assure également que le Pr. Patrick Mouvuuama Daouda s’était engagé à délivrer les diplômes du CEP et du BEPC à partir des moyennes obtenues en classe; à poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux afin de signer un protocole d’entente.

Seulement, redoutant une énième fois « le non-respect des engagements du gouvernement » la Conasysed a exigé la matérialisation de ses revendications avant le lundi 20 juillet 2020. De ce fait, le syndicat a appelé les parents d’élèves à soutenir leur action. « Les parents d’élèves gardez vos enfants à la maison ! », a lancé Louis Patrick Mombo, le délégué général de la Conasysed. Non sans inviter le ministre à une négociation poussée durant ce week-end pour éviter une paralysie dès lundi prochain.