Gabon: la communauté malienne réitère sa confiance envers Habib Sylla

C’est à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire du Conseil des Maliens du Gabon (COMAGA) tenue le dimanche 2021 portant sur le réaménagement technique du bureau de ladite association, conformément à la directive 0359/SE/HCME du 6 novembre 2019, que les participants ont fait une motion de soutien à leur président en exercice Habib Sylla.

La salle de conférence de la Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre le dimanche 10 janvier 2021 lors de l’Assemblée générale extraordinaire du COMAGA en présence de Kaliou Sofara, Chef de cabinet du Haut conseil des Maliens de l’extérieur. C’est d’ailleurs ce dernier qui va planter le décor en rappelant succinctement les missions qui ont occasionné sa venue en terrre gabonaise. Il s’agit entre autres de rendre effective le consensus établi en décembre, consécutif à la fin du mandat du président sortant Habib Sylla. Seul bémol, les accords ne seront pas observés par toutes les parties.

S’en suivront les dérapages tous azimuts compte tenu de l’absence sur le sol gabonais du président réélu jusqu’en 2023. Lequel sera nommé président du Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME). Des attitudes peu orthodoxes symbolisées par l’auto-proclamation de la vacance de pouvoir à la tête du COMAGA. Face à cette campagne qui vise à discréditer leur leader pourtant incontesté, une délégation de sages tentera une conciliation avec son cadet qui se soldera par un refus d’obtempérer de ce dernier.

C’est alors que sous les hautes instructions du Président malien, le chef de cabinet du HCM a effectué le déplacement de Libreville pour mettre en application la Directive 0359/SE/HCME du 6 novembre 2019. A cet effet, Kaliou Sofara supervisera les travaux en commission des 9 provinces du Gabon. Au terme de ceux-ci seront actées la défection des dissidents du COMAGA et la confirmation d’Habib Sylla en qualité de président de ladite association. Des résolutions adoptées à l’unanimité en présence du président de séance Dramane Coulibaly.

Par ailleurs, les membres du Conseil des Maliens du Gabon ont voulu exprimer une motion de soutien à l’endroit de leur guide Habib Sylla. A ce propos, Ousmane Diallo, Secrétaire Général dans la province du Woleu-Ntem a indiqué qu’« il était normal que nous venions manifester notre soutien à notre président qui incarne l’espoir de l’atteinte de nos aspirations ». Même son de cloche chez Lassina Sangaré, Porte-parole de l’Association des jeunes du COMAGA. « Le président du COMAGA c’est Habib Sylla dont le mandat court jusqu’en 2023. C’est ce que nous les jeunes avons voulu réitérer devant l’assistance », a-t-il rappelé.



Pour sa part, Modibo Touré, Représentant des associations régionales établies dans la province de l’Estuaire, a appelé les dissidents à mettre de l’eau dans leur vin pour l’intérêt général. Une procédure d’ores et déjà envisagée par le président du HCME qui tout le long de ses mandats aura placé le dialogue social et la cohésion au centre de ses priorités et celles de la digne communauté qu’il a la lourde charge de diriger. La rencontre s’est achevée par la présentation des vœux aux différents représentants provinciaux et au nouveau bureau dont la vice-présidence sera désormais assurée par le jeune prometteur Amara DIarra.