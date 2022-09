Gabon: la Comilog réaffirme son engagement en faveur du développement du sport

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 17 septembre s’est tenue à Franceville la troisième édition du Run in Masuku. Un événement sportif qui a réuni plus de 6 000 coureurs et qui a permis à de nombreuses entreprises de tenir leur engagement en faveur de l’éclosion des talents dans ce domaine. C’est notamment de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) qui par la voix de son administrateur directeur général Leod Paul Batolo, s’est réjoui de la réussite de cette nouvelle édition du 10 Km de Franceville mais a réaffirmé la volonté de l’entreprise minière de contribuer au développement du sport.

Partenaire principal de la 3e édition du 10 Km de Franceville, la filiale du géant français Eramet aura été de bout en bout au cœur de la réussite de cette course pédestre, la plus relevée du continent, qui a regroupé des milliers d’athlètes venus de divers horizons. Une implication qui démontre une fois de plus l’attachement de cette entreprise aux valeurs du sport et de la compétition mais aussi de la convivialité.

Interrogé au terme de cet événement qui a vu l’erythréen Amare Samson s’adjuger la plus haute marche du podium avec un chrono de de 29 minutes 55 secondes, l’administrateur directeur général de la Comilog s’est félicité de la réussite de 10 Km de Franceville. « Nous accompagnons cette compétition, elle rentre complètement dans nos valeurs. Nous voulons développer le sport, et celui-ci est aussi aligné dans la performance. A Comilog, nous cultivons aussi la performance et nous sommes complètement en phase avec cette compétition », a indiqué Leod Paul Batolo.

Il faut dire que cet engagement de la Compagnie minière de l’Ogooué a été perceptible notamment par le nombre de salariés de cette entreprise ayant pris part à ce Run in Masuku. En effet, ce sont plus de 100 salariés Comilog qui ont pris part à cette troisième édition.