Gabon: la Comilog obtient le renouvellement de ses certifications ISO

Acteur majeur de l’économie nationale notamment dans le secteur minier, la compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) vient de renouveler trois certifications concernant son système de management qualité, environnement et énergie. Il s’agit entre autres des certifications qualité: ISO 9001 version 2015, environnement: ISO 14001 version 2015, et énergie: ISO 5001 version 2018.

Spécialisée dans l’exploitation du manganèse, la filiale du Groupe français Eramet démontre une fois de plus son engagement en matière de respect des normes qualité environnement et énergie. Toute chose qui a abouti récemment au renouvellement de ses certifications après un audit réalisé en mai dernier par Bureau Veritas France.

« Cette triple certification, avec l’intégration de ces trois systèmes de management en un système unique, atteste de l’engagement de l’entreprise dans sa dynamique d’amélioration continue de ses performances. Elle démontre également l’attitude responsable de la Comilog à maîtriser ses impacts sur l’ensemble de ses activités », a indiqué la compagnie minière de l’Ogooué sur sa page Facebook. A noter que cette certification est valable jusqu’en septembre 2025.

Ainsi, le renouvellement de cette certification Qualité, Environnement et Énergie vient « couronner l’implication au quotidien de l’ensemble des salariés quant à la satisfaction des clients, la réduction de l’empreinte environnementale et énergétique des activités de la compagnie minière ».Elles permettront également à la Comilog d’améliorer sa prise de décision et de bénéficier d’une meilleure visibilité.