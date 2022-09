Gabon: la Comilog met en place un fonds d’amorçage pour faciliter l’accès au financement aux PME

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 5 septembre 2022 à Moanda dans la province du Haut-Ogooué, l’Administrateur directeur général de la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog), Leod-Paul Batolo a procédé à la signature de convention de partenariats avec trois établissements de microfinance (EMF). Une convention qui a pour objectif de faciliter l’accès au financement des PME installées dans la zone d’influence de l’entreprise.

C’est en présence du ministre du Commerce et des PME Yves Fernand Manfoumbi et des autorités administratives de la province du Haut-Ogooué que s’est déroulée cette cérémonie de signature de convention entre la filiale du géant minier français Eramet et trois établissements de microfinance. Une signature qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise de contribuer à l’éclosion d’un véritable tissu économique dans la commune de Moanda.

Ce fonds RSE lancé conjointement entre l’Etat gabonais et la Comilog signé avec les établissements de microfinance FINAM, la SFE et EDG, permettra de donner un accès aux crédits pour les entrepreneurs de la province avec un taux d’intérêt garanti de 5 à 6%. Une véritable aubaine qui participera sans aucun doute au développement de ces PME qui très souvent peine à accéder aux crédits.

Pour les responsables de la Comilog, filiale du groupe Eramet, la signature de cette convention confirme, une fois de plus, l’engagement sociétal de l’entreprise mais encore, son soutien à la diversification économique et à l’entrepreneuriat des jeunes.